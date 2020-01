Inter, Brozovic non si ferma (quasi) mai: il dato ufficiale

Il regista dell’Inter Marcelo Brozovic si conferma giocatore instancabile. Da inizio anno guida la graduatoria della Serie A, e anche dopo Lecce-Inter non cambiano le cose. Ecco il dato ufficiale, che emerge leggendo le statistiche ufficiali della Lega Serie A.

STAKANOVISTA – Marcelo Brozovic è il metronomo del gioco dell’Inter. Dai suoi piedi passano le principali trame nerazzurre, che lo vedono hub principale del dominio che Antonio Conte prova ad imporre sul terreno di gioco. Una presenza costante in ogni zona del campo, che richiede doti di corsa e resistenza non indifferenti. Proprio per questo motivo il croato guida la classifica dei calciatori che, in Serie A, hanno percorso più chilometri. Dopo 20 giornate di campionato, Brozovic è sempre il giocatore con più km percorsi. Analizzando i dati ufficiali della Lega Serie A, il croato ha una media di 12,716 km a partita. Tra i giocatori con almeno 1.000 minuti giocati, è davanti a Dejan Kulusevski del Parma (12,114) e Alessandro Deiola del Lecce (11,872). Proprio contro il Lecce, il numero 77 ha sofferto una distorsione alla caviglia. Un infortunio meno grave rispetto a quanto temuto (sono escluse lesioni): Conte potrebbe averlo già contro il Cagliari, nella sfida di domenica delle 12.30 (vedi focus).