L’Inter bracca Julian Alvarez: ecco come giocherebbe l’argentino

L’Inter segue molto da vicino Julian Alvarez, attaccante del River Plate. Ecco come il talento classe 2000 si inserirebbe in nerazzurro.

TALENTO – Uno dei nomi più grossi sul taccuino dei dirigenti dell’Inter in questo momento è quello di Julian Alvarez. L’attaccante classe 2000 sta vivendo la stagione dell’esplosione con la maglia del River Plate: nell’attuale campionato è già a quota 17 gol e 9 assist in 19 partite. Motivo per cui l’Inter sta seguendo molto da vicino questo talento, col vicedirettore sportivo Dario Baccin in missione in Argentina proprio in questi giorni (ultimo aggiornamento). Ma, in attesa di conoscere i futuri sviluppi di mercato, vediamo come il 9 del River Plate si inserirebbe nell’undici nerazzurro.

ATTACCANTE COMPLETO – Analizzando la sua heatmap stagionale (fonte: SofaScore), si può osservare come Julian Alvarez sia il classico attaccante in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco:

L’attaccante 21enne non è propriamente un centravanti, essendo 170 cm per 70 kg. Tuttavia è il classico attaccante brevilineo in grado di inserirsi magnificamente negli spazi, e che ama allargarsi anche sugli esterni. Per certi versi ricorda molto Lautaro Martinez, attuale numero 10 dell’Inter, nella sua atipicità. E, proprio come il Toro, anche Alvarez può giocare perfettamente nella coppia d’attacco nerazzurra, a prescindere dalle caratteristiche del compagno accanto.