Perché Inter-Borussia Dortmund non può mai essere un rimpianto

Il sogno Champions League è destinato a restare tale almeno per un’altra stagione in casa Inter, che quest’anno seguirà il finale della competizione nelle vesti di mera spettatrice. Nessuna ossessione ma nemmeno distrazione, perché la stagione deve ancora finire (in festa)

PERCORSO INTER(ROTTO) – Il sorteggio dei Quarti di Finale di UEFA Champions League regala emozioni. Per chi è ancora dentro alla competizione. E qualche rimpianto per chi è fuori. Giusto così? Non deve esserlo per l’Inter di Simone Inzaghi, tornata a casa dopo la trasferta di Madrid. La sfida Atletico Madrid-Borussia Dortmund vedrà gli spagnoli nuovamente favoriti per il passaggio del turno, con i tedeschi chiamati al ruolo di “Inter” per cambiare il pronostico. Più interessante la potenziale semifinale con la vincente di Paris Saint Germain-Barcellona, che paradossalmente è una sfida tra outsider di questa competizione ma non dovrebbe esserlo. L’altra parte del tabellone vede Arsenal-Bayern Monaco e soprattutto Real Madrid-Manchester City, che è la vera “finale anticipata” di questa Champions League. Un percorso tortuoso. Molto, molto più faticoso di quello affrontato dall’Inter di Inzaghi un anno fa: Benfica ai quarti, Milan (o Napoli) in semifinale e Manchester City (o Real Madrid) in finale. Inutile nascondersi. Istanbul è stata possibile grazie al calendario “italiano” certo dopo quello portoghese, Londra era già in salita. Non serve a niente (rim)piangere su qualcosa che non esiste: Inter-Borussia Dortmund è una partita mai messa in calendario. Testa solo a Inter-Napoli, perché c’è una seconda stella da portare aritmeticamente a casa e regalarsi, veramente, un finale di festa in casa nerazzurra.