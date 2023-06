Inter, il borsino del mercato a zero: le ultime decisioni da prendere

L’Inter si prepara a finalizzare i colpi nel mercato a costo zero, ancora di più dopo aver visto impoverire numericamente e soprattutto qualitativamente la rosa a disposizione di Inzaghi. Nei prossimi giorni sono attese le ultime importanti decisioni sullo specifico tema svincolati

ADDIO A ZERO – Il mercato dei parametri zero ha i suoi pro e i suoi contro. In entrata e in uscita. L’Inter sta lavorando sui primi colpi a costo zero del 2023. E nel frattempo ha già salutato parte dei suoi calciatori in scadenza di contratto. L’addio ufficiale di Edin Dzeko (Fenerbahce) segue quello più “sanguinoso” di Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), già separato in casa da tempo. L’Inter adesso va alla ricerca sia di un nuovo numero 9 in attacco sia di un terzo destro in difesa. Tra gli addii certi anche quelli meno dolorosi di Dalbert e Roberto Gagliardini, che non prevedono sostituti di lusso. Anzi, un altro esterno mancino entrerà solo in caso di cessione di Robin Gosens (vedi focus), che non ha il contratto in scadenza. E il centrocampo in mezzo verrà completato numericamente quasi sicuramente da un giovane. Non sono certamente l’esubero Dalbert e il gregario Gagliardini i pensieri principali in casa Inter. Le situazioni più scottanti riguardano ben altri nomi e, quindi, ben altri contratti (non in scadenza il 30 giugno 2023, ndr).

Inter, mercato a costo zero anche in uscita

NOMI IN DUBBIO – Agli addii si affiancano i potenziali arrivederci. Quello di Raoul Bellanova (Cagliari) e soprattutto di Romelu Lukaku (Chelsea). L’Inter sceglie di non riscattare nessuno dei due per motivi di bilancio. Si proverà a rinegoziare il loro ritorno a Milano a cifre più accettabili e sostenibili. Tradotto: non conviene fossilizzarsi sui nomi di Bellanova sulla fascia e Lukaku in attacco come nel 2022 se il mercato può offrire occasioni migliori in estate. E non c’è “Derby di Mercato” mediatico che tenga, in questo caso. Diversa la situazione di Francesco Acerbi, che l’Inter deve solo “riannunciare” dopo aver trovato l’accordo con la Lazio per il riscatto. Idem Stefan de Vrij che, annunciato il rinnovo, continuerà a vestire la maglia nerazzurra, evitando quindi l’addio a parametro zero. Resta il doppio punto interrogativo nello spogliatoio: a differenza del terzo portiere Alex Cordaz (vedi focus), il capitano Samir Handanovic e il vice-capitano Danilo D’Ambrosio non sanno ancora se continuare la propria avventura ad Appiano Gentile. Il nuovo corso dell’Inter di Simone Inzaghi sta per iniziare con più novità del previsto: il mercato a costo zero resta una priorità per l’Inter. Occhio, però, alle uscite (molto onerose…).