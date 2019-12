Inter, Borja Valero è tornato. Conte adesso non può farne a meno

Dopo la prestazione monstre contro la Fiorentina, l’Inter ha riscoperto le qualità peculiari del centrocampista spagnolo. Borja Valero ha trascinato i nerazzurri nella serata dell’Artemio Franchi. Antonio Conte spera di recuperarlo per il match contro il Genoa sabato alle 18.

RISORGIMENTO – Le montagne russe del calcio hanno regalato a Borja Valero un’altra serata di gloria, nel palcoscenico in cui era più atteso. L’Artemio Franchi ha risvegliato i guizzi e le giocate intuitive dell’esperto centrocampista spagnolo, in naftalina fino a poche partite fa. L’emergenza a centrocampo, e non solo, ha costretto Antonio Conte a levargli di dosso polvere e ragnatele, regalandogli una maglia da titolare già contro lo Slavia Praga. Da lì, a piccoli passi, Borja Valero è tornato al centro del progetto Inter, fino ad arrivare alla serata di gala di Firenze, dove si è messo la toga ed è tornato a filosofeggiare contro la sua ex squadra.

ESEMPIO – Il match contro la Fiorentina è stato un tripudio di sterzate, doppi passi e appoggi d’altri tempi. Fiducia e necessità hanno consentito a Borja Valero di ritrovare le proprie certezze. D’altronde, la qualità stagiona ma non appassisce. Ed è in serate come quella toscana che l’Inter si è resa conto di poter spremere ancora un po’ il suo metodista iberico. Il vantaggio nerazzurro, infatti, è stto un inno alla sua capacità di leggere le situazioni. Inserimento, sterzata e appoggio sul primo palo in ‘stile Andres Iniesta‘, al quale Borja Valero dava del ‘tu’ fino a qualche stagione fa. Antonio Conte, raschiando il barile della sua rosa, ha trovato per caso una vecchia pepita. Con un bel po’ d’olio di gomito, è tornata a splendere. E nelle serate galanti, con la luce della luna, finisce per brillare con maggiore intensità.