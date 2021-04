Inter, la vittoria di Bologna nel triplice segno del numero nove

La vittoria dell’Inter contro il Bologna ruota attorno alla mistica del numero nove. E non solo per i meriti di Romelu Lukaku. Ecco tutti i legami di questo momento.

FILOTTO – L’Inter a Bologna trova una vittoria fondamentale per il suo percorso in Serie A. Antonio Conte ritrova immediatamente le sue certezze, dopo la sosta delle nazionali e tre settimane senza calcio. E prosegue la striscia positiva iniziata il 30 gennaio contro il Benevento. Già nel girone di andata i nerazzurri raggiunsero la vittoria per otto vittorie consecutive. E dopo il giro di boa stanno facendo ancora meglio. L’Inter finora ha giocato nove partite nel girone di ritorno, vincendole tutte.

GIGANTE – Parlando di Inter e di numero nove, è impossibile non citare Romelu Lukaku. Il belga firma la vittoria di Bologna, trovando così il gol numero 20 in Serie A (per il secondo anno consecutivo). Nonostante quel che dicono i detrattori, Lukaku non disdegna mai di caricarsi la squadra sulle spalle. E anche ieri, pur senza ingaggiare i corpo a corpo contro i difensori avversari, riesce ad incidere nel migliore dei modi.

VANTAGGIO – Passiamo infine all’ultimo legame tra l’Inter e il nove, e prendiamo la classifica di Serie A. Che vede i nerazzurri a +8 sul Milan, e +10 sull’Atalanta. I rossoneri continuano ad essere la prima inseguitrice di Conte, che ora ha l’occasione di aumentare ancor di più il distacco, grazie al recupero contro il Sassuolo. Il vantaggio reale dell’Inter, però, è di addirittura nove punti, considerano i risultati negli scontri diretti.