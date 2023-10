Inter-Bologna insidiosa! Nelle statistiche rossoblu una trappola per i nerazzurri

Domani si giocherà Inter-Bologna (0re 15.00), valida per l’ottava giornata della Serie A 2023/24. Una gara particolarmente insidiosa per gli uomini di Inzaghi. Che non devono illudersi guardando le statistiche dei rossoblu.

SVUOTARE LA MENTE – Da un paio di stagioni a questa parte, Inter-Bologna non è mai una partita banale. Non solo quando si gioca in Emilia (due sconfitte consecutive per Simone Inzaghi) ma neanche tra le mura amiche di San Siro. Dove i nerazzurri hanno uno score attivo di due vittorie consecutive, sempre per 6-1. Due trend che possono generare stimoli contrastanti nell’Inter, desiderosa di vendicare l’ultima sconfitta (del 26 febbraio scorso) ma anche di replicare le due prove di forza casalinghe. Inzaghi dovrà essere bravo a cancellare questi pensieri dalla testa dei giocatori, focalizzando la concentrazione sull’obiettivo di chiudere con una vittoria prima della sosta. Usando a proprio vantaggio le statistiche del Bologna, che possono nascondere una trappola.

Inter-Bologna, statistiche quasi da ignorare

FALSI AMICI – Abbiamo visto come l’Inter si trovi paradossalmente meglio a giocare lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari. E il Bologna favorisce questa situazione. Infatti nelle prime sette giornate di Serie A la squadra di Thiago Motta è quinta per possesso palla medio (32’24” a partita secondo le statistiche ufficiali della Lega Serie A), mentre i nerazzurri si attestano all’ottavo posto (31’13”). E i felsinei corrono anche di più: mediamente 113,595 km a partita, contro i 110,905 dei nerazzurri. Tuttavia l’Inter tira molto di più rispetto al Bologna: 126 tiri complessivi contro 87. E giocoforza segna pure di più, nello specifico il triplo: 19 gol contro appena 6. Numeri che, nella panoramica complessiva, possono notevolmente favorire l’Inter di Inzaghi. Che però dovrà sudarsi e meritarsi i tre punti sul campo, scendendo in campo con l’approccio giusto. Senza pensare ai dati o ai precedenti.