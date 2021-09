Inter-Bologna, riposo in vista per Dzeko? Lautaro Martinez e Correa pronti

Inter-Bologna è in programma sabato alle ore 18. Inzaghi, in vista della sfida di San Siro, potrebbe decidere di concedere un turno di riposo ad Edin Dzeko: Lautaro Martinez e Correa pronti

RIPOSO – L’Inter riprenderà la sua marcia in Serie A a San Siro contro il Bologna, nella sfida in programma sabato alle 18. In vista del match, Inzaghi, potrebbe decidere di concedere del riposo, almeno inizialmente, ad Edin Dzeko: il bosniaco, nel corso del secondo tempo della sfida contro il Real Madrid, è apparso molto stanco. Naturale, verrebbe da dire: in questo avvio di stagione, Dzeko, è sempre rimasto in campo per 90′. Inzaghi, quindi, in vista del match di sabato, potrebbe varare una coppia d’attacco tutta argentina: Lautaro Martinez e Correa sono pronti. I due, in questo avvio stagionale, non hanno ancora avuto la possibilità di giocare insieme: c’è curiosità ed attesa, specie tra i tifosi, di vederli in coppia dal 1′.