Inter-Bologna, ultimi minuti da fiato sospeso! Una particolare statistica

Inter-Bologna è il primo recupero che l’Inter dovrà affrontare in questo nuovo anno. Match fondamentale per le ambizioni dei nerazzurri.

RECUPERO – Inter-Bologna sarà la prima gara casalinga che disputeranno i nerazzurri il 15 gennaio alle ore 20.45. La squadra allenata da Simone Inzaghi è reduce da un’importante vittoria contro il Venezia. Bisognava rialzarsi dopo la sconfitta in Arabia e l’Inter lo ha fatto rispondendo con tre punti pesantissimi. La prossima avversaria sarà il Bologna, la partita è valida per il recupero del diciannovesimo turno di campionato. Anche i rosso-blu hanno due partite in meno e come i nerazzurri stanno viaggiando ad una media punti simile alla scorsa stagione. Italiano sta gestendo benissimo le pressioni dovute alla grandiosa stagione passata di Thiago Motta culminata con la storica qualificazione alla Champions League. L’allenatore del Bologna ha conquistato al momento 29 punti con due partite da recuperare. Nella passata stagione, a questo punto turno del campionato, Motta aveva totalizzato 32 punti.

Inter-Bologna hanno un obiettivo comune

PROBLEMA COMUNE – L’Inter, come il Bologna, vuole ripetere gli stessi numeri della passata stagione. I nerazzurri hanno ottenuto 43 punti con due match da recuperare. Nella stagione della seconda stella, alla ventesima giornata, l’Inter era a quota 51. Mettendo a segno due vittorie contro Bologna e Fiorentina andrebbe a 49 punti e supererebbe il Napoli capolista. Nonostante la Supercoppa persa e gli infortuni come quello di Hakan Calhanoglu, l’Inter è protagonista in tutte le competizioni. In casa dei nerazzurri si devono aggiungere anche le voci di mercato legate a Davide Frattesi, il quale in Venezia-Inter si è divorato due occasioni da rete clamorose. Inter e Bologna però condividono una curiosa statistica. Entrambe le squadre subiscono reti prevalentemente negli ultimi 10 minuti di gioco. L’Inter ha concesso quasi il 50% dei gol sul finale di gara. Il Bologna invece il 35%. Sarà una partita tutta da vivere fino alla fine.