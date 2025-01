Inter-Bologna, la storia manda segnali! Partita trappola per Inzaghi

La partita tra Inter e Bologna potrebbe rivelarsi una trappola per Simone Inzaghi. La storia manda segnali eloquenti, attenzione ai precedenti.

PRECEDENTI – L’Inter ha sempre avuto problemi nell’affrontare il Bologna. Soprattutto a San Siro negli ultimi anni, dove sono arrivate veramente poche gioie. Anzi proprio zero a dir la verità. Gli ultimi tre precedenti hanno visto i rosso-blu prevalere sugli avversari o almeno strappare un punto. Lo scorso incontro tra le due squadre a Milano è finito sul risultato di 2-2 con gol di Riccardo Orsolini e Joshua Zirkzee. Uno dei due stasera ci sarà e inizierà dal primo minuto, ossia l’esterno. La partita rimasta in canna però è quella di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale. Lo scorso anno Thiago Motta fregò Simone Inzaghi e sempre in rimonta vinse per 2-1 ai tempi supplementari.

Inter-Bologna, le trappole per Inzaghi

TRAPPOLA – Tutti sono a conoscenza della trappola che può diventare Vincenzo Italiano questa sera per l’Inter. L’allenatore comunque ha perso sette volte in nove incontri con Simone Inzaghi. L’ultimo periodo non è sicuramente positivo però per il tecnico ex Fiorentina. Ha pareggiato 2-2 con la Roma subendo la rete decisiva al 97′ su calcio di rigore e ha perso la gara precedente con il Verona per 3-2. Non vince dal 21 dicembre con il Torino, anche se in questo lasso di tempo ha disputato appena due partite. Oggi sarà la terza e per l’Inter non sarà affatto semplice portare a casa i tre punti!