Inter-Bologna, Inzaghi rivoluziona il centrocampo: due su tre

Simone Inzaghi si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo per Inter-Bologna, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico piacentino ha in canna almeno due cambi, considerando anche la partita contro il Lecce in programma sabato.

CENTROCAMPO RIVOLUZIONATO – Almeno due cambi a centrocampo previsti da Simone Inzaghi per Inter-Bologna di domani. O, almeno, sono quelli ipotizzabili. Il primo, quasi “obbligato”, Kristjan Asllani davanti alla difesa al posto di Hakan Calhanoglu. Il turco ha accumulato diversi minuti di gioco nelle ultime uscite e il suo nome non è quasi mai nelle rotazioni. Quale migliore occasione, quindi, che la gara di Coppa Italia? Anche per dare minuti a un Asllani in crescita e che deve iniziare a ritagliarsi il suo spaizo in squadra. Il secondo, invece, riguarda ovviamente Davide Frattesi. E a questo punto potrebbe essere Henrinkh Mkhitaryan a fargli spazio, considerando anche come nella trasferta di Lazio sia stato Nicolò Barella a uscire e, quindi, a giocare meno minuti rispetto al compagno di centrocampo. Un doppio cambio che significa anche una “semi” rivoluzione al centro, reparto dove Inzaghi tende a fare ben poche rotazioni. Ma attenzione, anche, alla sorpresa Klaassen.