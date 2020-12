Inter-Bologna ennesimo test mentale, vi ricordate l’ultima volta?

juwara-bologna

Da Inter-Bologna a Inter-Bologna. La squadra di Conte nell’ultimo incrocio con quella di Mihajlovic ha subito un crollo mentale che chiede un riscatto.

GARA DEL RISCATTO – L’Inter è una squadra perennemente sotto esame. Nemmeno la cura Conte ad oggi è riuscita ad eliminare il dna folle dei nerazzurri, malgrado i proclami iniziali. La partita col Bologna non fa eccezione. Anzi è proprio una di quelle cerchiate in rosso visto quanto accaduto nell’ultimo precedente.

IL PRECEDENTE – Vi ricordate Inter-Bologna della scorsa stagione? Io spero che la risposta sia no. In ogni caso quella gara esemplifica tutti i limiti mentali che attanagliano i nerazzurri. Partita controllata, dominata. Vantaggio sul tabellone, rigore con possibilità di raddoppio. Tutto chiuso? Manco per sogno. Errore dal dischetto, crollo mentale, il Bologna che arriva a ondate e trova prima il pareggio e poi pure il vantaggio. Una gara letteralmente gettata alle ortiche, solo e unicamente per instabilità di testa.

CAMBIARE IL RICORDO – L’Inter, come si diceva, vive perennemente sotto esame. Per un motivo o per l’altro. Ma l’aspetto mentale nell’ultimo periodo è un tema singolarmente sensibile. Il Bologna un anno fa ha rappresentato uno dei punti più bassi in questo ambito. Sabato per gli uomini di Conte c’è la possibilità di riscattare quel precedente.