Inter-Bologna 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Bologna ha dato la prima vittoria “tranquilla” in casa in stagione, anche se il gol subito prolunga la serie negativa al Meazza. Questa è però l’unica statistica non a favore che propone il 3-1 di ieri sera.

TRE – Le doppiette di Achraf Hakimi in carriera. Prima di quella di ieri in Inter-Bologna le altre due le aveva realizzate con il Borussia Dortmund, nella scorsa fase a gironi di Champions League. Una allo Slavia Praga, nello 0-2 del 2 ottobre 2019, e l’altra (purtroppo) proprio ai nerazzurri aprendo e chiudendo la rimonta da 0-2 a 3-2 del Westfalenstadion il 5 novembre 2019.

QUATTRO – Le presenze in casa in Serie A di Romelu Lukaku in questa stagione, su cinque partite disputate. Il belga è sempre andato a segno: non accadeva, considerando le sole gare iniziali, dalla stagione 2002-2003, quando Christian Vieri andò a bersaglio addirittura nelle sue prime undici.

SETTE – Le partite iniziali casalinghe in cui è arrivato almeno un gol subito, cinque di campionato e due di Champions League. Con Inter-Bologna si è raggiunta la prestazione negativa della stagione 2006-2007, quando poi all’ottava gara in casa un 2-0 all’Ascoli chiuse la serie (5 novembre 2006, peraltro con rigore parato da Julio César a Michele Fini).

DODICI – Gli Inter-Bologna consecutivi in cui gli ospiti sono riusciti ad andare in gol. L’ultima partita con la porta inviolata è il 3-0 del 3 aprile 2010, poi i nerazzurri sono riusciti a vincere appena quattro dei dieci confronti diretti di campionato, più i due di Coppa Italia ma entrambi per 3-2 ai tempi supplementari (nel 2012-2013 e 2016-2017).

VENTISEI – I gol segnati dall’Inter nel corso delle prime dieci giornate di questa Serie A. Un inizio così prolifico non avveniva dalla stagione 2009-2010, quando la squadra di José Mourinho realizzò lo stesso numero di marcature.