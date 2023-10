Inter-Bologna 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Bologna 2-2 vede – ancora una volta – i rossoblù capaci di fare gol e prendere punti. Una tendenza statistica che purtroppo si ripete con eccessiva frequenza, visti anche certi paragoni.

DUE – Le stagioni, nelle ultime dieci, in cui l’Inter non ha perso punti contro il Bologna. Non succederà nemmeno in questa, nele precedenti è accaduto soltanto nel 2020-2021 (3-1 e 0-1) e 2015-2016 (0-1 e 2-1) dal 2013-2014 in poi (non contando il 2014-2015 dove i felsinei erano in Serie B e non si giocò).

TRE – I giocatori della storia dell’Inter capaci di andare in doppia cifra entro le prime otto giornate di Serie A. Prima di Lautaro Martinez era capitato soltanto a Giuseppe Meazza nella stagione 1935-1936 e Antonio Valentin Angelillo nel 1958-1959. I due storici attaccanti avevano fatto anche meglio del Toro, rispettivamente con undici e sedici gol contro i dieci del capitano di oggi.

QUINDICI – I punti, su diciassette partite, che il Bologna ha conquistato contro l’Inter da quando è tornato in Serie A nella stagione 2015-2016, di cui dodici dati da quattro vittorie. Nello stesso parziale, con identico numero di partite, ne ha fatti sei contro il Milan (con una vittoria) e quattro contro la Juventus (solo pareggi).

QUINDICI – Gli Inter-Bologna consecutivi giocati al Meazza con almeno un gol segnato dai rossoblù, fra Serie A e Coppa Italia. Una striscia negativa cominciata dopo il 3-0 del 3 aprile 2010, dove fece doppietta l’attuale allenatore dei felsinei Thiago Motta, e che ha visto ventidue reti ospiti.

DICIANNOVE – I mesi dopo cui l’Inter ha di nuovo pareggiato in casa in Serie A. Prima del 2-2 di ieri pomeriggio il segno X al Meazza in campionato mancava dal 19 marzo 2022, un 1-1 contro la Fiorentina. E anche quello non era stato certo un risultato accolto con il sorriso.