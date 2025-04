Inter, Bisseck è un problema? Dopo la sosta brutti passi indietro!

L’Inter vista ieri a Parma è apparsa spesso in sofferenza, non sapendo gestire il doppio vantaggio. Sottotono la prova del reparto difensivo, e in particolare di Yann Bisseck, preferito nuovamente a Benjamin Pavard, ma autore di una prestazione negativa.

DIFESA – La rimonta subita nel secondo tempo del Tardini contro il Parma ha messo in evidenza i problemi difensivi dell’Inter. In questa fase cruciale della stagione, la retroguardia difensiva sembra scricchiolare. Non un bel segnale, soprattutto perché storicamente in Italia alla fine vince chi subisce meno gol. La squadra di Inzaghi, in questa stagione, ha dimostrato una costante: la difficoltà nella gestione del vantaggio, venendo spesso rimontata nei finali di gara. Cinque volte in campionato più una in Supercoppa italiana. Nell’ultimo periodo questo accade sempre di più. Senza gli strepitosi interventi salva risultato di Sommer, ieri pomeriggio e contro l’Udinese, la situazione sarebbe potuta diventare calcisticamente drammatica. Quando non si riesce a gestire i momenti della gara con il palleggio, come accaduto nel secondo tempo, bisognerebbe essere più concentrati nel proprio terzo difensivo: è inspiegabile come l’Inter riesca a “sacrificarsi” per difendere il risultato in Champions League, ma non in Serie A.

Bisseck, dopo Milan-Inter altra prova negativa contro il Parma

PROBLEMA? – Chi è apparso in enorme difficoltà nella gara di Parma è stato Yann Bisseck. Come è stato sottolineato dalle pagelle degli addetti ai lavori, il centrale tedesco ha giocato molto male, andando spesso in difficoltà contro Bonny nel primo tempo, e con Ondrejka nel secondo. Il numero 31 nerazzurro eccelle in alcune aspetti, come sfruttare il proprio strapotere fisico e sul giocare di anticipo, ma nelle ultime uscite sono apparsi evidenti anche i suoi limiti: troppo disattento nella marcatura, in difficoltà nel mantenere la posizione, incapace di percepire il pericolo. Anche nella gara infrasettimanale di Coppa Italia contro il Milan, Bisseck sbaglia la lettura sul gol di Abraham, staccandosi troppo presto dall’attaccante inglese, concedendogli lo spazio per calciare in area.