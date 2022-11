Inter, il bilancio contro Gasperini è positivo. Ecco i precedenti scontri

La partita tra Atalanta e Inter è ricca di corsi e ricorsi storici. Non è una semplice gara e il passato di Gasperini ne è la prova. La sua breve esperienza nerazzurra non è stata delle più felici, così come gli scontri contro l’Inter stessa.

BILANCIO A FAVORE – I trascorsi tra l’Inter e Gasperini non sono pochi. La sua breve esperienza a Milano è un lontano brutto ricordo, ma l’allenatore non smette di ricordarla quando affronta i nerazzurri. Il tecnico ora dell’Atalanta nella sua lunga carriera ha affrontato addirittura 26 volte l’Inter. In questi scontri diretti sono arrivate 12 vittorie per la squadra di Milano, 5 sconfitte e 9 pareggi. Da allenatore del Genoa Gasp ha vinto solo 3 volte, negli anni 2014-2015-2016. Gli altri due unici successi contro i nerazzurri Gasperini li ha ottenuti con l’Atalanta. Uno di questi è stato il noto 4-1 del novembre 2018 ai danni della compagine allenata da Luciano Spalletti, alla sua seconda e ultima stagione da allenatore dell’Inter. Quella sconfitta è stata l’ultima per la squadra nerazzurra contro il suo ex tecnico, che cerca quindi di ritornare a sorridere in uno scontro di questo calibro. Nell’ultima stagione sono arrivati due pareggi: il primo per 2-2 con il rigore finale sbagliato da Dimarco, il secondo a reti bianche dopo la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus.