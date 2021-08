Inter, bentornati tifosi! Quanto sono mancati ai nerazzurri?

L’Inter ha surclassato il Genoa nella prima giornata della nuova stagione di Serie A vincendo 4-0 (vedi articolo). L’Inter aveva bisogno di un avvio di campionato così per allontanare un po’ i malumori di un’estate difficile. Un’altra bella notizia? Il ritorno dei tifosi a San Siro.

SPETTACOLO – L’Inter ha vinto 4-0 con il Genoa e il suo esordio nella nuova Serie A è stato perfetto. A coronare una vittoria meritata? Il ritorno dei tifosi. San Siro mezzo pieno ha fatto effetto, soprattutto dopo un anno e mezzo in cui gli spalti sono stati vuoti. Sono mancati i tifosi all’Inter? Sì. Negli ultimi anni i nerazzurri sono quelli che hanno sempre avuto lo stadio pieno, anche contro le piccole squadre. I tifosi dell’Inter hanno sempre dimostrato tutto il loro amore per la squadra nerazzurra con gli spalti sempre pieni, anche nelle partite di Coppa Italia. Rivedere San Siro in festa ieri, gioioso dopo un gol o polemico contro una decisione arbitrale, ha fatto bene alla squadra di Simone Inzaghi. L’avvio di partita ne è stata la prova: due gol in 14 minuti. D’altronde si sa, dopo un gol lo stadio diventa una bolgia e l’adrenalina sale al massimo con la voglia di farne subito un altro. Serviva anche ai nuovi acquisti: Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu sono stati galvanizzati (vedi articolo) da questa accoglienza di San Siro che ha ribadito, più e più volte, come i Campioni d’Italia fossero i nerazzurri in campo. Bentornati tifosi!