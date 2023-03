Inter-Benfica, tempo di scaramanzia! Dov’è meglio giocare l’andata?

L’Inter affronterà il Benfica ai quarti di finale di Champions League 2022/23. La gara di andata si giocherà a Lisbona l’11 aprile, quella di ritorno a Milano il 19 aprile (qui le informazioni sui biglietti). Analizzando i precedenti dei nerazzurri a questo punto della competizione, emerge un trend chiaro.

PRIMA IN CASA – La prima sfida tra Inter e Benfica si giocherà a Lisbona, all’Estádio da Luz, il prossimo 11 aprile. Niente andata in casa per i nerazzurri (qui il motivo). Che finora, nella loro storia ai quarti di Champions League, avevano un trend positivo quando partivano tra le mura amiche. Ben 8 i quarti di finale di andata, tra Coppa dei Campioni e Champions League, giocati dall’Inter allo stadio San Siro. Con 6 passaggi del turno complessivi. Un filotto di quattro tra le edizioni 1965/66 (contro il Ferencvaros), 1966/67 (Real Madrid), 1971/72 (Standard Liegi) e 1980/81 (Stella Rossa). E confermato nel 2002/03 (col Valencia) e nel 2009/10 (contro il CSKA Mosca). Gli unici fallimenti nel 2005/06 col Villarreal e nel 2010/11, l’ultima volta dell’Inter ai quarti, contro lo Schalke 04). In sintesi, quando i nerazzurri giocano l’andata dei quarti in casa, passano nel 75% dei casi. E al contrario?

PRIMA FUORI – Finora, solo quattro volte l’Inter ha giocato i quarti di finale di Champions League partendo nello stadio avversario. Le prime due volte nelle prime due edizioni assolute (poi vinte, una proprio contro il Benfica). Qualificandosi entrambe le volte alla semifinale, prima superando il Partizan e poi la Dinamo Bucarest. Nel 1998/99 va invece male contro il Manchester United: l’Inter non riesce a ribaltare lo 0-2 dell’andata. E lo stesso avviene nel 2004/05, contro i cugini del Milan (col ritorno perso a tavolino). Giocando la gara di andata in trasferta, l’Inter ha finora una percentuale 50-50 di accesso alle successive semifinali. Un trend negativo che Simone Inzaghi punta decisamente a invertire, nel prossimo incrocio contro il Benfica.