Inter-Benfica presenta diverse anomalie statistiche. Anzi no

Inter-Benfica rappresenta un’anomalia statistica, in quanto l’1-0 va stretto ai nerazzurri. Che tuttavia applicano il piano gara ideale, facendo rivedere i fasti delle migliori partite stagionali.

ATTENZIONE DIVERSA – Inter-Benfica era una gara dal peso specifico diverso rispetto alle precedenti, e si sapeva. E infatti i nerazzurri hanno iniziato con un approccio diverso. E ancor meglio hanno fatto nel secondo tempo, entrando in campo con la determinazione giusta. Dominando in lungo e in largo tutta la ripresa. Che termina con la meritata vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi. Ma con un solo gol all’attivo. Dando così margine ai detrattori per sminuire la vittoria contro il Benfica. Quando in realtà i dati dimostrano che il piano gara è stato applicato quasi alla perfezione (qui l’analisi tattica). Con apparenti anomalie statistiche che in realtà sono codici precisi del gioco di Inzaghi.

Inter-Benfica, il piano gara si evince dai numeri

FINO ALL’ULTIMA GOCCIA – L’Inter con il Benfica non si è certo risparmiata. Nel report ufficiale UEFA della partita, si legge che i nerazzurri hanno corso 119,8 chilometri, a fronte dei 117,5 dei portoghesi. Un dato che si fissa subito come un record nella stagione 2023/24 dell’Inter, superando il precedente. Che era arrivato sempre in Champions League, nell’esordio stagionale contro la Real Sociedad (117,1 km). Tuttavia gli sforzi atletici dei nerazzurri non coincidono con un maggior possesso palla. Anzi, tutto il contrario.

CONTROLLO INDIRETTO – Inter-Benfica termina col 54% del possesso da parte dei portoghesi. I nerazzurri scelgono scientemente di non avere sempre il pallone tra i piedi, un po’ come si era visto a inizio stagione contro Fiorentina e Milan. E infatti Lautaro Martinez e soci costruiscono valanghe di occasioni da gol, segnando però un solo gol. E molto del merito va ad Anatolij Trubin, che ricorda a tutti perché l’Inter aveva puntato inizialmente su di lui per sostituire André Onana. I nerazzurri riescono infatti a trasformare in gol solo uno dei 7 tiri verso la porta. E questa è la vera anomalia statistica del match, più ancora che dell’imprecisione generale al tiro (contro Fiorentina e Milan il 50% dei tiri era in porta). 1 gol con 7 tiri significa un tasso di conversione del 14%, il peggior dato sin qui della stagione nerazzurra. Che dovrà essere cancellato già sabato contro il Bologna (ore 15.00).