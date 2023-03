Inter-Benfica, che precedenti! Dalla seconda Coppa dei Campioni alla follia del 2004

L’Inter affronterà il Benfica nei quarti di finale della Champions League 2022/23 (qui le date definitive). I precedenti coi portoghesi sorridono ai nerazzurri.

POCHI MA BUONI – Inter e Benfica torneranno a sfidarsi in campo europeo, a distanza di 19 anni. I prossimi quarti di finale non sono infatti il primo incrocio tra i nerazzurri e le Aquile. Per la precisione, sarà il terzo. Come dicevamo, a distanza di quasi vent’anni dal precedente. E di quasi cinquanta dal primo in assoluto. Nonché il più felice, fin qui, per i nerazzurri.

INDIMENTICABILE – La prima sfida tra Inter e Benfica risale addirittura al 27 maggio 1965. Quando i nerazzurri accolsero i portoghesi a San Siro per la finale di Coppa dei Campioni. La seconda consecutiva, per l’Inter, che l’anno prima vinse la competizione per la prima volta in assoluto, battendo il Real Madrid. E bissando il successo proprio contro il Benfica. Sotto il nubifragio che colpì Milano quel giorno, fu sufficiente un tiro secco di Jair al 42′ del primo tempo per chiudere la pratica. E regalare alla Grande Inter la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Per ritrovare i rossi di Lisbona, servirà poi attendere quasi quarant’anni.

FOLLIA PURA – Inter e Benfica si ritrovano contro nella stagione 2003/04, negli ottavi di finale di Coppa UEFA. Anche lì l’andata fu in Portogallo, l’11 marzo 2003. In quell’occasione, la gara terminò 0-0, rimandando tutto al ritorno. Che si disputò a Milano il 25 marzo 2003. In una partita emblema della Pazza Inter. Prima passarono in vantaggio gli ospiti con Nuno Gomes, al 36′. Poi Obafemi Martins, Alvaro Recoba e Christian Vieri aggiustarono le cose, fissando il risultato sul 3-1 nell’arco di venti minuti, dal 46′ al 65′. Tre minuti dopo il gol di Bobo, Nuno Gomes accorciò di nuovo il risultato. Poi ancora Martins firma il poker nerazzurro (al 71′), ma prima dell’80’ Tiago porta il punteggio sul 4-3. E da qui alla fine non cambierà più, regalando ai tifosi nerazzurri il passaggio del turno. Un finale che, complessivamente, andrebbe bene anche quest’anno, trovando poi il Napoli o il Milan in semifinale di Champions League (qui tutti gli accoppiamenti).