Inter-Benfica, ancora Lautaro Martinez-Dzeko? I tifosi vogliono gol!

L’Inter domani sera se la vedrà a San Siro con il Benfica: Simone Inzaghi sa benissimo che bisogna consolidare la vittoria ottenuta in Portogallo (vedi articolo) e per questo non si può non scendere in campo con la giusta concentrazione. Per l’attacco in pole position restano i nomi di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

MANCANZE − Per Inter-Benfica manca sempre meno. Domani sera la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League andrà in scena a San Siro alle ore 21:00. I nerazzurri, nonostante l’ennesimo passo falso compiuto in campionato per ultimo contro il Monza, dovranno rimettere in campo la prestazione già mostrata in Portogallo. Al Da Luz la squadra di Simone Inzaghi non ha sbagliato praticamente nulla ed è da lì che bisogna prendere spunto. Il tecnico dell’Inter, secondo le ultime di Sky Sport, sembra propendere nuovamente per la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Anche se il dubbio per un Romelu Lukaku titolare resta ancora presente e molto, in questo senso, si capirà dopo l’allenamento di questo pomeriggio. Ma una cosa è certa: a prescindere da chi ci sarà, servono i gol!

Inter-Benfica, Inzaghi può affidarsi di nuovo a Lautaro Martinez e Dzeko in attacco anche se all’orizzonte c’è Lukaku

NECESSITÀ − Romelu Lukaku, nel match di andata contro il Benfica, ha segnato il secondo gol (dopo quello di Nicolò Barella) dal dischetto. Ma l’Inter ha una necessità, ovvero quella di ritrovare le reti su azione da parte di un intero reparto: quello offensivo. L’ultima rete segnata da Edin Dzeko risale alla serata della Supercoppa Italiana vinta contro il Milan. Mentre per Lautaro Martinez il gol manca dalla 25^ giornata di Serie A contro il Lecce. Tanto, troppo tempo per due giocatori che sono spesso risultati decisivi. San Siro e tutti i tifosi invocano la loro firma sotto porta a gran voce (vedi articolo). Non c’è più tempo, non si può più aspettare: l’Inter necessita (anche) dei loro gol.