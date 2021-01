Inter-Benevento, prosegue la striscia positiva: numeri impressionanti

Inter-Benevento di ieri è stato il quinto faccia a faccia tra le due squadre. Una sfida che sorride nettamente ai nerazzurri, con cinque vittorie dai numeri impressionanti.

STRISCIA POSITIVA – Cinque partite, cinque vittorie. Questo il bilancio di Inter-Benevento per i nerazzurri, dopo la vittoria di ieri sera. Una partita senza appello, quasi impietosa viste le statistiche che hanno visto i campani non riuscire a effettuare neanche un tiro verso la porta difesa da Samir Handanovic. Ma non è una novità dei faccia a faccia tra le due squadre. Dalla prima partita disputata nell’ottobre del 2017 (e vinta per 1-2 grazie a una doppietta di Marcelo Brozovic), i nerazzurri non hanno mai particolarmente sofferto contro i giallorossi.

NUMERI IMPRESSIONANTI – Negli Inter-Benevento disputati nella storia, i milanesi hanno segnato la bellezza di 19 gol, subendone solo cinque. Oltre all’1-2 sopra citato, nella stagione 2017-2018 a San Siro è arrivato un comodo 2-0 grazie alle reti segnate da Milan Skriniar e Andrea Ranocchia. Nel gennaio del 2019 invece il risultato fatto registrare è stato un 6-2 in Coppa Italia, che sancì l’eliminazione dei campani dagli ottavi di finale di quell’edizione della Coppa Italia. In questa stagione, oltre al 4-0 di ieri sera, impossibile dimenticare il 2-5 dell’andata allo stadio Vigorito, sfida nella quale arrivò il primo gol in nerazzurro (e in Serie A) del neo-acquisto Achraf Hakimi. Insomma, numeri impressionanti, che fanno capire come il Benevento sia una delle vittime sportive preferite dell’Inter.