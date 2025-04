Inter, sei bella ma adesso è vietato specchiarsi: un errore da evitare!

La vittoria in casa del Bayer Monaco regala ai tifosi l’immagine di un’Inter splendente, seppur energicamente scarica. Dopo la prestazione eccelsa contro i tedeschi, però, i nerazzurri di Simone Inzaghi non devono incappare in un errore.

TANTA BELLEZZA – Tanto forte quanto bella da ammirare. La squadra vista ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera è una delle più brillanti, agguerrite e determinate Inter degli ultimi anni. Simone Inzaghi ci ha abituati, ormai da molto tempo, a prestazioni di gamba e intelligenza, con l’aggiunta di una componente essenziale: il carattere. I nerazzurri, nell’andata dei quarti di finale contro il Bayer Monaco, ci hanno messo un po’ di tutto. Anche con la batteria al 10% e senza avere a disposizione un caricatore in grado di rigenerare tutte le energie, l’Inter ha protetto in ogni modo il risultato, arrivando addirittura a ferire ‘mortalmente’ gli avversari poco prima del triplice fischio.

IL RISCHIO – L’apoteosi finale ha impreziosito i novanta minuti disputati magistralmente da gruppo e singoli. Ma è bene ricordare all’Inter, che ha dimostrato spesso di saper peccare di presunzione, che quello dell’Allianz Arena è stato solo il primo atto. A farlo ci hanno già pensato gli avversari tedeschi che, innervositi dalla beffa di Davide Frattesi all’87’, non hanno perso l’occasione per dimostrarsi agguerriti e fiduciosi in vista del ritorno dei quarti di finale a San Siro. Non del tutto un male la determinazione della squadra di Vincent Kompany, che serve da monito e sprone ai nerazzurri per non mollare ancora di un centimetro. Per quanto bellissima possa essere, quest’Inter qui non deve compiere l’errore di specchiarsi. Il riflesso di una squadra competitiva, sicura e forte, può aiutare, ma non senza correre anche il rischio di eccedere nella superbia.