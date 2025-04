Inter, è l’ora: col Bayern Monaco attitudine da Champions League!

Torna la Champions League, con una sfida importantissima e da non sbagliare per l’Inter. Contro il Bayern Monaco, per l’andata dei quarti di finale, servirà riportare in campo la solita attenzione europea.

STRISCIA DA CONTINUARE – Per l’Inter di Simone Inzaghi arriva il momento di indossare il vestito buono, quello delle grandi occasioni. Nelle magiche notti di Champions League quest’anno i nerazzurri hanno dato l’impressione di poter essere una vera e propria armata. In dieci partite disputate in Europa, tra la prima fase e il doppio scontro col Feyenoord per gli ottavi di finale, solo due sono stati i gol subiti dai meneghini. Numeri importanti, soprattutto se paragonati a quelli registrati in campionato, dove i nerazzurri tendono a concedere qualcosa in più agli avversari. Proprio come accaduto di recente, nell’ultima gara di Serie A contro il Parma.

Inter, è ora di indossare il vestito buono: col Bayern Monaco serve la solita attenzione da Champions League

QUELLO CHE CONTA – I due gol subiti dai crociati, arrivati tutti nel secondo tempo, che hanno sancito il pareggio al Tardini, devono essere già archiviati. Non annullati, bensì immagazzinati come tesoro di un errore da non ricommettere. La guardia, infatti, va tenuta altissima, soprattutto contro un avversario europeo dall’alto tenore come lo è il Bayern Monaco. Nonostante le assenze e le poche alternative, questo non dovrebbe essere un problema per un’Inter che ha ampiamente dimostrato di sapere essere impeccabile nelle partite che contano. Quella di stasera, all’Allianz Arena di Monaco, è una di quelle sfide: il vestito buono è pronto, come lo sono anche i protagonisti scelti da Inzaghi che dovranno indossarlo.