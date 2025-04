Inter-Bayern Monaco, allarmi rientrati: Inzaghi con solo tre indisponibili!

Dopo dei recenti problemi fisici per alcuni nerazzurri, facciamo il punto della situazione sugli uomini a disposizione e non di Simone Inzaghi per Inter-Bayern Monaco.

IL PUNTO – Parte il countdown per una delle sfide più importanti della stagione. Inter-Bayer Monaco di mercoledì sera deciderà il prosieguo del percorso europeo dei nerazzurri di Simone Inzaghi, vicinissimi all’accesso alla semifinale di Champions League. Tra due giorni, quindi, i nerazzurri tenteranno di mettere un’ipoteca sulla vittoria, per 1-2, ottenuta in trasferta la scorsa settimana, nella caldissima cornice dell’Allianz Arena. Dopo il successo di sabato in campionato sul Cagliari, questa mattina i calciatori si sono ritrovati ad Appiano Gentile per il primo vero allenamento in vista di Inter-Bayern Monaco.

Inter-Bayern Monaco, ecco su chi potrà contare mister Inzaghi

IN-DISPONIBILI – Proprio dalla seduta odierna di lavoro sono arrivate ottime notizie in merito alle disponibilità di mister Inzaghi per Inter-Bayern Monaco. Tutti gli allarmi più recenti, dopo la sfida di campionato contro il Cagliari, sembrano essere rientrati. Come si evince dagli scatti dell’allenamento, infatti, tra i presenti sui campi di Appiano Gentile c’è stato anche Nicola Zalewski, uscito in via precauzionale sabato pomeriggio a San Siro. Lo stesso si può dire per Davide Frattesi e Federico Dimarco, con l’ultimo che aveva già rassicurato i tifosi nel weekend attraverso un messaggio sui social, proprio come fatto dal polacco.

LA CONTA – Tra i disponibili per Inter-Bayern Monaco, poi, ci sarà anche Mehdi Taremi, assente nel primo scontro dei quarti di finale di Champions League perché ancora impegnato con il recupero dall’infortunio. L’attaccante iraniano, già in panchina contro il Cagliari, mercoledì sera può fornire un’alternativa in più a Inzaghi. Soprattutto considerando che al reparto offensivo nerazzurro mancherà la soluzione Joaquin Correa, fuori dalla lista UEFA. Oltre all’argentino, l’allenatore nerazzurro dovrà necessariamente fare a meno di altri due calciatori: Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. I due centrocampisti, infatti, sono ancora alle prese con gli infortuni.