Inter-Bayern Monaco, 90′ per un sogno! Inzaghi a caccia di un bis

L’Inter giocherà questa sera a San Siro contro il Bayern Monaco ed insegue un sogno distante appena 90 minuti. Simone Inzaghi cerca un bis da allenatore nerazzurro.

SOGNO – Perché proseguire il percorso in UEFA Champions League sarebbe un sogno a soli 90′ dalla semifinale? Inter-Bayern Monaco vale molto di più della singola qualificazione, perché la squadra di Simone Inzaghi è arrivata a questo punto della competizione con il costo minore della rosa, con uno dei monte ingaggi più bassi tra le otto rimaste e per tanti altri motivi che vedrebbero le rivali avanti ai nerazzurri. Eppure all’Allianz Arena l’Inter si è costruita la possibilità di eliminare anche il Bayern Monaco, una delle compagini migliori negli ultimi anni in Europa.

Inter-Bayern Monaco, Inzaghi vuole una seconda volta!

BIS – Vincere il campionato per i nerazzurri è un obiettivo concreto, quando si parla di Champions League dagli ottavi di finale in poi è tutto di guadagnato. Ogni passo in avanti è un plus per una società che non ha le stesse capacità economiche e d’investimento delle rivali in ballo in Europa. Tutti sanno però che, con Inzaghi, l’Inter è una delle squadre più sorprendenti e migliori in Champions. Per l’allenatore piacentino la semifinale sarebbe un bis, perché è già arrivata due edizioni fa eliminando il Benfica proprio a San Siro. Oggi, dalle ore 21, lo stadio sarà una bolgia e vuole festeggiare un altro grande traguardo con il mister che tanto ha dato al mondo nerazzurro.