Inter-Bayern Monaco 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Bayern Monaco fa proseguire un inizio di stagione non certo positivo per la squadra di Inzaghi. Dallo 0-2 di ieri la conferma – anche a livello statistico – di come qualcosa non stia andando come voluto.

DUE – Le partite da titolare di Robin Gosens con l’Inter, dopo quella della prima giornata di Serie A a Lecce il 13 agosto. Questa è però la prima volta che gioca per novanta minuti: non gli capitava da una sfida contro… l’Inter, la penultima in maglia Atalanta in un 2-2 del 25 settembre 2021 sempre al Meazza.

TRE – I mesi dopo cui André Onana è tornato a giocare. Il portiere, che ieri ha esordito con l’Inter, non scendeva in campo dalla partita del suo Camerun contro il Burundi nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, vinta 0-1 il 9 giugno. A livello di club dal 9 aprile, 2-1 allo Sparta Rotterdam con l’Ajax in Eredivisie.

TRE – Le sconfitte nelle ultime quattro partite, con Lazio e Milan prima di Inter-Bayern Monaco. Per trovare un rendimento così scarso bisogna tornare indietro al 2019: KO di fila contro Torino (1-0, 27 gennaio), ancora Lazio (ai rigori in Coppa Italia, 31 gennaio) e Bologna (3 febbraio), prima di uno 0-1 a Parma il 9 febbraio e dopo uno 0-0 col Sassuolo il 19 gennaio.

QUATTRO – Gli Inter-Bayern Monaco disputati al Meazza, fra Champions League e Coppa UEFA. Tutti vinti dai bavaresi, che nella massima competizione UEFA non hanno nemmeno mai subito gol. Finì 0-2 anche il 27 settembre 2006, 0-1 il 23 febbraio 2011. L’unica rete nerazzurra è di Aldo Serena il 7 dicembre 1988, ma l’1-3 per i tedeschi costò l’eliminazione nonostante lo 0-2 dell’andata.

DICIASSETTE – Le partecipazioni dell’Inter a una fase a gironi di Champions League, contando anche la seconda della stagione 2002-2003. Quella di ieri col Bayern Monaco è la settima volta che alla prima giornata non arriva un gol: sei sconfitte (tre in casa e tre fuori) e lo 0-0 col Barcellona del 2009. La buona notizia è che, nelle precedenti occasioni, alla fine è comunque arrivato sempre il passaggio del turno.