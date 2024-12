Inter, battere il Parma e mettere pressione a Napoli e Atalanta

Dopo lo spavento riguardo il malore di Bove, l’Inter può guardare in avanti: venerdì c’è il Parma, in un weekend che potrà essere significativo per i piani alti della Serie A.

SPAVENTO PASSATO – L’ultimo weekend dell’Inter, ma in generale di tutto il calcio italiano, è stato scosso dal malore occorso a Edoardo Bove, che al 17′ della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina si è accasciato al suolo. Gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare, con il ragazzo che ora è sveglio e cosciente. La formazione di Simone Inzaghi può dunque provare ad andare avanti, in attesa del prossimo impegno di campionato. Venerdì sera, infatti, i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro il Parma di Fabio Pecchia.

Inter, due giorni importanti per il futuro

WEEKEND IMPORTANTE – Potrebbe essere un fine settimana molto importante: l’Inter giocherà alle 18.30, due ore più tardi a Bergamo andrà in scena la sfida tra l’Atalanta e il Milan. La Dea, ieri sera, ha vinto 2-0 all’Olimpico contro la Roma, dimostrando di essere una delle forze più pure di questa prima parte di campionato. Vincere in maniera convincente contro la formazione ducale potrebbe spostare tutta la pressione sulla formazione orobica, che attualmente si trova a un punto di distanza dal Napoli. Napoli che, domenica sera, ospiterà al Maradona la Lazio, per diversi intrecci che potrebbero sciogliere o incastrare ancora di più diversi nodi nelle parti alte della classifica.

PRESSIONE SU NAPOLI E ATALANTA – Per l’Inter, questo, è il momento di massima pressione e contemporaneamente dovrà essere il momento di massima accelerazione. Venerdì sera servirà una vera e propria di forza, con il Parma che deve essere rispettato ma il focus dovrà essere soltanto sulla vittoria: bisogna mettere pressione su Napoli e Atalanta che in questa prima fase sembrano avere pochi punti deboli. Ieri, durante il Gran Galà del Calcio, diversi senatori nerazzurri hanno confermato come lo Scudetto sia sempre l’obiettivo primario dell’Inter. Ed è questo il primo momento buono per dimostrare di avere il focus sul campionato, perché qui nessuno vuole abdicare. Perché questa squadra, dopo aver ottenuto la seconda stella, vuole dimostrare ancora di essere la più forte.