All’Inter bastano 10 minuti per segnare. Sempre più letale

L’Inter rifila un secco 2-0 all’Atalanta nel match valido per accedere alla finale di Supercoppa italiana. I nerazzurri non solo passano alla fase finale del torneo ma aggiornano anche due importanti statistiche di questa stagione.

LETALE – L’Inter nel corso di questa stagione si è distinta, fino ad ora, per una caratteristica davvero singolare. I nerazzurri si son dimostrati letali in alcuni frangenti dei match giocati in questa stagione. Probabilmente dovuto anche al gioco totale di Simone Inzaghi, spesso l’Inter in campionato e non solo ha segnato tra primo e secondo tempo. Precisamente, nella totalità delle gare disputate fino a questo momento, l’Inter ha segnato il 20% delle reti tra il 41′-51′ e il 18% tra il 51′-61′ di gioco. In sostanza ai nerazzurri bastano 10′ a partita per diventare letale e stendere l’avversario. Potremmo paragonare il gioco dell’Inter alla tecnica da caccia di numerosi rettili velenosi. L’Inter infatti ‘cuoce’ l’avversario per i primi 40′ di gioco per poi attaccare inesorabilmente subito dopo. Ieri, in Supercoppa, Denzel Dumfries segna prima al 49′ e poi da il colpo di grazia al 61′.

L’Inter in Supercoppa segna proprio nei primi minuti del secondo tempo

SARACINESCA – L’Inter non prende più gol ormai da diverse partite. Per l’esattezza son ben 5 incontri, tra coppa Italia, campionato e Supercoppa italiana dove i meneghini non subiscono reti. Complice un portiere saracinesca come Yann Sommer (autore ieri di un duplice intervento sensazionale), una linea a tre ormai consolidata con Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, L’inter ha sistemato la difesa. Ormai l’ultima sconfitta di Leverkusen in Champions League è solo un ricordo come i gol subiti allo scadere (il 50% delle reti subite fino ad ora è avvenuto negli ultimi 10 minuti di gioco). Simone Inzaghi sta perfezionando quest’arma letale che piano piano sta diventando l’Inter. Il biscione ha imparato a stritolare e a stancare l’avversario nella prima parte di gara con la sua fitta rete di trame offensive. Dopodiché passa al contrattacco come i rettili più letali.