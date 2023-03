Inter basta scivoloni contro le piccole: con lo Spezia serve maturità

L’Inter stasera affronterà lo Spezia in trasferta, sfida contro una piccola che in questa parte di stagione hanno messo in difficoltà i nerazzurri.

PICCOLE – La gara contro il Lecce è la strada da seguire per l’Inter di Simone Inzaghi. In questa stagione più volte i nerazzurri sono caduti contro le “piccole”. La sconfitta contro l’Udinese per 3-1 è stato il primo campanello d’allarme. Dopo la sosta Mondiale la situazione è però peggiorata. La squadra di Inzaghi è riuscita a regalare grandi prestazioni come quella contro il Napoli, il Porto e le due contro il Milan. Allo stesso tempo ha sbagliato le partite contro Bologna, Sampdoria e Empoli. Alla gara contro il Monza forse va messo un asterisco dato che l’arbitro ha le sue responsabilità. A prescindere dallo Scudetto, è fondamentale non perdere i punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League.