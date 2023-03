Inter, basta il solo Nzola per seminare il panico. Tanti problemi

L’Inter ha perso ancora una volta, questa volta contro lo Spezia. I nerazzurri hanno sottolineato nuovamente i problemi difensivi, soprattutto nel primo gol subito dagli avversari. Mbala Nzola ha seminato il panico.

CONFUSIONE – La confusione regna sovrana nella retroguardia nerazzurra, anche Francesco Acerbi ne è caduto inerme. Il difensore italiano era stato fino a poche ore fa la sicurezza della difesa di Simone Inzaghi, è bastato però Mbala Nzola per creare il panico. La squadra meneghina ha attaccato per 90 minuti, ha subito in due azioni e puntualmente ha preso due gol. Sul primo proprio Acerbi e il compagno Danilo D’Ambrosio non sono riusciti a controllare l’attaccante dello Spezia. Un lancio lungo ha mandato in tilt l’ex Lazio, intervenuto goffamente di testa senza prendere la palla. Nzola in velocità si è fatto spazio, ha sfruttato l’errore di D’Ambrosio nel raddoppiarlo e ha poi servito Daniel Maldini solo al limite dell’area. Un solo uomo ha generato la totale confusione, non è la prima volta che succede ed è un grave problema da risolvere. Siamo però a marzo, se l’errore è stato ripetuto vuole dire che doveva essere preso in considerazione prima.