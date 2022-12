Inter, basta con gli over 30: è ora di cambiare strategia

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile acquisto dell’Inter di Chris Smalling, centrale 33enne della Roma (vedi articolo). La strategia di puntare sugli over 30 però non ha futuro.

OVER 30 – Partiamo con calma. Se si prendono come esempio gli ultimi due acquisti dell’Inter dalla Roma, quindi Henrikh Mkhitaryan e Edin Dzeko, nulla da dire. Si tratta di giocatori già fatti e finiti, presi a poco e la cui unica spesa è in pratica lo stipendio. Senza possedere poi chissà quali fondi, è la cosa più facile da fare. O meglio questo è ciò che si pensa. Nulla da dire sull’apporto di questi due giocatori, si è visto però come finisce con i parametri zero con stipendi importanti. Per piazzare Arturo Vidal è stato necessario un miracolo. Prima di loro l’ultimo preso dalla Roma era Aleksandar Kolarov. Probabilmente ottimo uomo spogliatoio, in campo però meglio non vederlo.

STRATEGIA – Continuando con questa strategia, non si va avanti. Si può dire che si “tira a campare”. Quest’anno va così, poi vediamo. Non è in questo modo però che si imposta un progetto di uno dei club più importanti d’Italia che ha come obiettivo quello di tornare ad essere tra le migliori europee. Quando mancano i soldi, si dovrebbe far spazio alle idee. Pensare a Chris Smalling per rinforzare il reparto difensivo, non la si può considerare un’idea. Nulla contro il centrale inglese, ma si tratta di un’operazione con poco senso.

INVESTIMENTI – Una serie di investimenti con poco senso, che poi fanno si che non ci siano i fondi per chiudere per giocatori interessanti. Basta vedere la Primavera dell’Inter, Campione d’Italia lo scorso anno e in bassa classifica quest’anno. Dalla Primavera, nessuno sale in prima squadra. L’unico “canterano” è Federico Dimarco, tornato a casa dopo svariati prestiti. Viene da chiedersi, come vengono investiti i fondi sul settore giovanile. I ragazzi della Primavera tornano utili negli scambi, o per fare plusvalenze, vedi il caso di Cesare Casadei. Magari Casadei non diventerà il prossimo Milinkovic-Savic, l’unica cosa certa è che, se mai diverrà un giocatore di quel calibro, non lo farà con la maglia nerazzurra.

FUTURO – Fino a che, piuttosto che provare un giovane qualsiasi, si continua a puntare su giocatori a fine carriera, non si cresce. Quest’anno serviva assolutamente un vice De Vrij, e si è scelto di puntare su Francesco Acerbi. Un usato sicuro di 34 anni, con uno stipendio da 1,5 milioni. Possibile che non ci sia nemmeno un giovane da lanciare, da provare. Il problema non è certo Acerbi, che sta anche facendo bene. L’ex Lazio però farà massimo anche il prossimo anno a Milano, poi toccherà trovarne un altro. Significa 3 milioni di stipendio in due anni e poi lo stipendio del sostituto. Invece di puntare su un proprio giovane, permettendogli di crescere e sbagliare. Continuando così, non c’è progetto e non c’è futuro.