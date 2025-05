Inter-Barcellona: una sfida tra forza fisica e classe pura! Chi la spunterà?

Inter-Barcellona è l’ultimo ostacolo dei nerazzurri per accedere alla finale di Champions League. A San Siro vedremo due squadre che faranno di tutto per prevalere con i loro punti di forza.

PUNTI DI FORZA – Inter–Barcellona supererà i 13 milioni di euro di incassi, sarà record per il calcio italiano. Il sold out e il record al botteghino sono giustificati dal fatto che si affronteranno due squadre che, all’andata, hanno mostrato calcio spettacolo. La domanda che sorge spontanea è questa: Chi prevarrà stavolta? E con quali punti di forza? Da un lato abbiamo la classe infinita di Lamine Yamal e di Raphinha, autori di due reti, all’andata, da strabuzzare gli occhi. Dall’altra parte c’è l’organizzazione tattica della squadra di Simone Inzaghi, potenziata dalla forza fisica (Denzel Dumfries e Marcus Thuram) e da una difesa rocciosa. Un altro punto a favore dell’Inter è il fatto di giocare in casa. Le energie dei giocatori dell’Inter saranno triplicate perché saranno spronati da un tifo fantastico.

Inter-Barcellona sarà una gara aperta tra due grandi squadre

PUNTI DEBOLI – Inter-Barcellona è la seconda semifinale nel giro di due anni per i nerazzurri. Questo è indice del grande lavoro svolto da Società, Allenatore e gruppo squadra. Nella partita di andata, Federico Dimarco non è quasi mai riuscito a contenere Yamal sulla fascia sinistra. Per questo motivo la soluzione Carlos Augusto potrebbe tornare utile. Una scelta intelligente atta a contenere l’impeto iniziale dei blaugrana. In questo modo Inzaghi potrebbe spendere nel secondo tempo la carta Dimarco e sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Lato Barcellona c’è da considerare la difesa altissima utilizzata da Hansi Flick. Questo aspetto tattico è sia un punto di forza sia un punto debole. Dovrà essere bravo l’allenatore piacentino ad indirizzare la gara verso i punti di forza dei nerazzurri. A prevalere sarà la classe sfrontata del Barcellona oppure la forza fisica e tattica dei nerazzurri? Sicuramente ne guadagnerà lo spettacolo.