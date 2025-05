L’Inter col Barcellona completa la sua metamorfosi di coppa

La Champions League dell’Inter ha vissuto due fasi totalmente distinte, quasi opposte. Il doppio confronto col Barcellona certifica la metamorfosi offensiva e difensiva della squadra.

ULTERIORE PASSO AVANTI- Abbiamo già visto come l’Inter abbia cambiato pelle nella sua Champions League passando dal girone alla fase a eliminazione. Ma la doppia sfida col Barcellona ha portato un tassello in più alla discussione. Tanto che si può dire che l’Inter ha completato un’intera metamorfosi.

CAMBIAMENTO IN DIFESA – Nel girone il punto di forza dell’Inter sono stati i pochi gol subiti. Anzi, l’unico gol subito. Uno in otto partite. Di gran lunga la miglior difesa della competizione. Poi però nella fase a eliminazione la musica è cambiata. I gol subiti scollinata la semifinale sono in totale ben dieci. In sei partite. Un cambiamento totale. Ma la metamorfosi si completa andando a vedere i numeri offensivi.

L’Inter e il cambiamento in attacco mostrato contro il Barcellona

CAMBIAMENTO IN ATTACCO – L’altro lato della medaglia infatti è la svolta in termini di gol segnati dei nerazzurri. Senza un cambiamento in chiave offensiva sarebbe stato impossibile superare i vari turni a eliminazione vista la situazione difensiva. Bene, in termini di gol realizzati l’Inter nel girone vedeva undici reti in otto partite. Tra Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona sono stati invece quindici in sei. Andando pure in crescendo, col picco dei sette realizzati ai catalani. Una metamorfosi della squadra. Che ora vive a trazione anteriore.