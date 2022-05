Inter, azzerare tutto. Ora le vacanze e poi si ricomincia al massimo

L’Inter deve dimenticare subito la delusione dello scudetto mancato all’ultima curva. I nerazzurri ora devono andare in vacanza, salutare i compagni e rilassarsi. Le fatiche non mancheranno nel breve periodo.

RESETTARE – L’Inter deve avere la capacità di dimenticare il finale di stagione di Serie A. Ora si va in vacanza, si lascia campo alle fantasie di mercato e poi si tornerà a sudare. Si comincerà prestissimo la prossima stagione e bisognerà avere le energie al massimo. Poi ci saranno i Mondiali, da non dimenticare, ma sicuramente l’Inter deve ora recuperare le forze. Certo, alcuni giocatori saranno più spremuti di altri, ci sono delle questioni da risolvere, ma insomma, tempo al tempo. Agosto non è lontano.