Inter, Azpilicueta e Bisseck cementano la difesa. Ma potrebbe non bastare

Cesar Azpilicueta e Yann Bisseck sono vicini a diventare nuovi difensori dell’Inter. Tuttavia questi due acquisti potrebbero non bastare per puntellare a sufficienza la retroguardia nerazzurra.

NUOVI VOLTI – La difesa dell’Inter era il reparto che, insieme all’attacco, necessitava di maggiori interventi sul mercato. E se in attacco qualcosa si muove, grazie all’accordo con Marcus Thuram (che scalpita per arrivare a Milano), dietro le cose vanno ancora meglio. Perché il club nerazzurro ha già un accordo con due nuovi difensori. Il giovane Yann Bisseck dell’Aarhus e l’esperto Cesar Azpilicueta, in uscita dal Chelsea. Il primo è attualmente impegnato con la Germania nell’Europeo Under21, e arriverà quindi a Milano nella prima metà di luglio. Il 34enne spagnolo dovrebbe invece arrivare nei prossimi giorni. Due colpi opposti, per età e per costi, ma che sulla carta si possono inserire benissimo nella retroguardia dell’Inter. Che tuttavia potrebbe non essere ancora completa.

I CONTI TORNANO – Supponendo che gli arrivi di Azpilicueta e Bisseck siano definitivi, così come il riscatto di Francesco Acerbi (qui le ultime), l’Inter si ritroverà con sei difensori totali. Due per ciascuna delle tre posizioni in campo. A destra lo spagnolo (quasi) ex Chelsea diventerà il nuovo titolare, sempre con Matteo Darmian pronto a fare da backup. Al centro, sarà ancora alternanza tra Acerbi e Stefan de Vrij (il cui rinnovo sarà annunciato nei prossimi giorni). A sinistra Alessandro Bastoni è il titolare irremovibile. E Yann Bisseck? Il giovane tedesco può dare il cambio proprio al numero 95, giocando nella stessa posizione. Tuttavia il 23enne può adattarsi anche dall’altro lato, usando il destro come piede principale. Diventando così un jolly difensivo per Simone Inzaghi. Che a livello numerico ha indubbiamente una difesa completa. Ma potrebbe mancare ancora qualcosa.

BENE MA NON BENISSIMO – I dubbi più grossi riguardano due aspetti. Innanzitutto, la posizione centrale del terzetto difensivo. Con ogni probabilità, il titolare a inizio stagione sarà Acerbi, che proviene dalla miglior stagione della sua carriera. Ma quanto è replicabile un anno così sorprendente, alla soglia dei 36 anni? De Vrij invece ha già dimostrato quest’anno di non essere più dotato di un’affidabilità inscalfibile come un paio di stagioni fa. E il rinnovo nasce semplicemente dalla necessità di non sguarnire troppo un reparto che già perderà Milan Skriniar e, forse, anche Danilo D’Ambrosio. E qui viene l’altro grande dubbio. L’Inter dovrà ricostruire l’approccio difensivo, avendo perso le dinamiche che hanno guidato i successi delle ultime stagioni. Tuttavia qui l’ottimo lavoro svolto da Inzaghi e il suo staff quest’anno fungono da garanzia sufficiente per aspettarsi grandi cose anche da Azpilicueta e Bisseck.