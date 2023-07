Inter, attesa per l’attaccante: scelta da soppesare attentamente

L’attacco dell’Inter sta diventando un rebus. E capire quale profilo rappresenti la soluzione non è facile da capire. Proprio per questo il mercato vive una fase di stallo.

MERCATO BLOCCATO – Il mercato dell’Inter sembra essere entrato in una lunga fase di stallo. Per i portieri, ma anche per gli attaccanti. Dopo l’abbandono della pista Lukaku, l’Inter non ha accelerato su nessun nome alternativo. C’è stato un dialogo con gli agenti di Morata, qualche voce su interessamenti, ma poi tutto fermo. Questo perché la posizione va valutata con grande attenzione.

UN SOLO COLPO – L’Inter infatti ha già in rosa tre attaccanti. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Joaquin Correa. Quindi c’è solo un posto da coprire. Ed è questo a rendere la scelta singolarmente pesante. Dunque delicata. L’Intersta valutando vari profili. Morata, Balogun, Beto. Ma ha una scelta sola. E deve trovare un profilo che garantisca certe soluzioni. Evidentemente, allo stato attuale, nessuno dei candidati mette d’accordo tutti a puntare univocamente su di lui.

NESSUNA CERTEZZA – L’Inter ha profili di giocatori diversi da valutare. Sia in generale, a livello di età, esperienza in Serie A, esperienza internazionale, caratteristiche tecniche, che come inserimento nel novero totale dell’attacco, quindi caratteristiche in relazione ai tre già in rosa. Trovare il profilo ideale non è semplice. Ed evidentemente in casa Inter non c’è un candidato che spicca talmente tanto sugli altri da giustificare una scelta rapida. Il che costringe a riflettere, dialogare, valutare. E allunga i tempi. Una soluzione alla questione sarebbe la cessione di Correa, mettendo così a disposizione due slot e quindi potendo inserire due profili. Ma tutto, anche in quel senso, è bloccato.