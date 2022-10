Inter, doppia attenzione col Barcellona: al Camp Nou spesso cose ‘strane’

Si infiamma sempre di più il prepartita di Barcellona-Inter. Più da parte dei catalani che non dei nerazzurri. Per la squadra di Xavi la gara di domani è di fondamentale importanza per le speranze di passare il girone. I nerazzurri dovranno stare doppiamente attenti: a livello arbitrale al Camp Nou sono spesso accadute cose strane…

AMBIENTE INFERNALE – Quello che attende domani l’Inter al Camp Nou è sicuramente un ambiente infernale. Caricato anche dalle continue e reiterate polemiche dei tesserati del Barcellona dopo la gara di andata. Specialmente per quanto riguarda l’arbitraggio. In un contesto simile, i nerazzurri non dovranno dunque stare attenti soltanto al temibile avversario. Ma anche al possibile condizionamento del direttore di gara. Contando anche che le ultime due volte che l’Inter ha giocato nello stadio dei catalani sono spesso successe cose strane.

PRECEDENTI – È ancora nella mente di tutti i tifosi dell’Inter la sceneggiata di Sergio Busquets nel 2010, che portò il direttore di gara a espellere Thiago Motta già nel corso del primo tempo. Costringendo così i nerazzurri a un’impresa ancor ben più ardua. La squadra di José Mourinho con una prestazione eroica riuscì nell’intento, ma ben altro risultato è stato quello del 2019. Dopo due minuti di gioco l’Inter passa in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez. Prestazione stellare dei nerazzurri, che nella ripresa si vedono negare un rigore solare per fallo su Stefano Sensi, nell’azione che porta al gol del pari del Barcellona che vincerà poi quella gara per 2-1.

ATTENTI ALL’ARBITRO – Insomma, dopo tutto il cinema tirato in piedi in casa blaugrana per la partita di domani (vedi articolo), l’Inter non potrà sbagliare nulla. Perché, per quanto possa essere bravo e imparziale, l’arbitro Marciniak rischia seriamente di essere condizionato dall’ambiente e dalla polemica creata dal Barcellona. E come già visto in passato, al Camp Nou succedono spesso cose strane.