Inter, attenzione all’impatto fisico: col Venezia sarà battaglia su ogni palla

Venezia-Inter promette di essere una partita fisica, intensa. I numeri della squadra di Zanetti mettono in guardia i giocatori nerazzurri.

PARTITA DI LOTTA – I numeri dicono che Venezia-Inter avrà probabilmente un canovaccio tattico definito. Ma non solo. Le statistiche della squadra di Zanetti dicono che i nerazzurri dovranno essere pronti a una partita intensa e fisica. A lottare su ogni pallone, come si dice.

CORSA ALLA PARI – In primo luogo, c’è da considerare la corsa. Inter e Venezia sono terza e quarta in A per km percorsi a gara. Con numeri vicinissimi, praticamente pari: 109,65 contro 109,523. Uno scontro ad alti livelli. Ma poi gli uomini di Zanetti ci mettono il fisico. Non tirano certo indietro il piede, come si dice.

FALLI E GIALLI – Il Venezia è quarto in A per contrasti con 15,6 a gara. Una conseguenza dell’atteggiamento difensivo che lascia il pallone agli avversari. Che sfocia anche nei falli. Con 14,5 sono quinti in campionato per falli a gara. Un numero rilevante, con una specifica ulteriore. Spesso questi contrasti sono oltre il limite. Il Venezia infatti è primo in A per ammonizioni, con 42 gialli accumulati fino ad oggi. L’Inter insomma dovrà essere pronta a lottare.