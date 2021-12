Inter attenzione alle fasce: col Real Madrid il pericolo sono gli esterni

Real Madrid-Inter vivrà degli scontri fondamentali sugli esterni. Gli uomini di Ancelotti infatti hanno opzioni di grandi qualità che i nerazzurri dovranno coprire con attenzione.

ESTERNI SOTTO ATTACCO – L’Inter col Real Madrid dovrà fare particolare attenzione al gioco sugli esterni. L’attacco dei blancos infatti sfrutta in modo specifico gli attaccanti laterali. Grazie alle loro doti tecniche e all’abilità di Benzema di svariare, creare spazi e gioco. Il francese, miglior giocatore stagionale di Ancelotti fino a questo momento, però sarà assente stasera per infortunio. E allora a maggior ragione i riflettori saranno su Vinicius, Rodrygo e Asensio.

PERICOLO NUMERO UNO – Il gioco del Real in questa stagione pende a sinistra. Il 43% delle azioni passa da questa fascia. Il motivo risponde al nome di Vinicius Junior. Il classe 2000 infatti ama giocare da quella parte. E il suo rendimento è semplicemente esploso. A dicembre ha già segnato il doppio dei gol della scorsa stagione. In meno di metà delle presenze. Significativo il suo contributo in dribbling: ne realizza oltre 3 a gara. In generale è il secondo miglior giocatore della squadra dopo Benzema. E la loro combinazione è il cuore del gioco offensivo di Ancelotti. L’Inter quindi dovrà fare particolare attenzione alla sua fascia destra. Senza però dimenticare l’altra.

OPZIONI DI QUALITÀ – A destra si alternano Rodrygo e Asensio. Il primo ha nell’Inter il suo bersaglio preferito. Ha deciso l’andata e anche lo scorso anno aveva trovato il gol contro i nerazzurri. Non ha ancora l’impatto del suo “gemello” brasiliano ma le caratteristiche sono simili. Tecnica, dribbling, velocità, qualità. Un giocatore con cui non ti puoi distrarre. Asensio è il terzo miglior marcatore della squadra. Ha esperienza, qualità e un mancino di primo livello. Due opzioni di alto livello. Che l’Inter dovrà controllare. Molto della partita passerà da questi nomi.