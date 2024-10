Inter, attenzione alla Roma: Juric ha un piano specifico per Inzaghi

Juric quando incrocia Inzaghi ha sempre un piano specifico. E probabilmente questa sua tendenza si vedrà anche in Roma-Inter, per cui è lecito aspettarsi qualcosa di diverso da quanto visto fino ad ora.

PARTITA PARTICOLARE – Juric è ormai un tecnico consolidato in Serie A. Uno che quindi ha uno storico per cui lo si conosce. Per di più ha uno stile molto specifico, che lo rende ancora più identificabile. C’è però un’eccezione. Che si verifica quando negli ultimi anni quando incrocia Inzaghi. Il che apre all’idea che contro l’Inter vedremo una Roma diversa.

PREPARAZIONE SPECIFICA – Al Torino il calcio del tecnico era diventato persino monotono nel suo ripetersi sempre uguale. Nessuna variazione particolare, né come stile né come modulo. Eppure contro l’Inter, e solo contro l’Inter, Juric ha deciso di cambiare totalmente modulo. Mandando in campo i suoi col 4-2-3-1, per coprire e pressare meglio. Attenzione quindi ad eventuali scelte specifiche. Ma non solo. Parlando della sua Roma, è probabile che si vedrà un atteggiamento diverso dal solito.

ROMA DIVERSA – Juric infatti ha impostato la sua Roma sul lavoro di De Rossi più che sulle sue idee viste, tra le altre, a Torino. La verve offensiva vista fino ad ora però potrebbe cambiare. Contro l’Inter è più che lecito aspettarsi una squadra più da battaglia, con coperture uomo su uomo. Più intenzionata a soffocare la manovra nerazzurra che a creare la sua. Un piano specifico. Che Juric contro Inzaghi appronta sempre.