Inter, attenzione al Viktoria Plzen. Nulla è già scritto, impara dal passato!

Alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen la tensione cresce ed è impossibile non pensare a quello che potrà succedere domani al Giuseppe Meazza in San Siro. A Milano il clima è già rovente, i cechi vogliono fare risultato.

PERICOLO VIKTORIA – Il Viktoria Plzen è pronto ad affrontare la trasferta di Milano contro l’Inter, l’ultima del suo girone di Champions League. L’allenatore ceco Michal Bilek si è detto fiducioso, almeno per guadagnare un punto. Se nell’ambiente nerazzurro ci si aspettava una squadra senza più nulla da dire a questa competizione ci si sbagliava, le motivazioni della squadra ceca sono ben solide. Il Viktoria Plzen ha sempre subito gol nei primi minuti nelle partite disputate in Europa e non vorrà replicarsi anche domani. La linea a 5 in difesa sarà più attenta che mai, sbloccare nei primi minuti il match per l’Inter sarà fondamentale. Michal Bilek ha parlato di fiducia nei confronti della sua squadra e la frase principe della sua conferenza stampa è stata: «Non avremo niente da perdere e ce la metteremo tutta».

Il Viktoria Plzen è carico, vuole fare bella figura e Simone Inzaghi non deve sottovalutare l’avversario. In Champions League già è stato fatto dall’Inter questo errore, prima contro il PSV nel 2018, poi contro lo Slavia Praga nel 2019. Quei pareggi erano costati il passaggio agli Ottavi di Finale, non bisogna assolutamente replicare il passato.