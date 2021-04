Inter, attenta all’attacco del Crotone: nei match con le big sempre a segno

Crotone-Inter può sembrare una sfida senza storia, ma gli uomini di Cosmi hanno dimostrato di saper giocare i big match.

MENTALITA’ OFFENSIVA – Guardando i numeri è facile considerare Crotone-Inter una gara senza storia. I nerazzurri sono primi in classifica con 79 punti, 72 gol fatti e 29 subiti. I calabresi ultimi con 18 punti, 42 e 83. Una differenza netta, quasi abissale. Bisogna però fare attenzione agli uomini di Cosmi, che non rinunciano mai a cercare gioco offensivo. E infatti segnano. Soprattutto alle big.

QUANTI GOL – Cosmi ha fatto il suo esordio sulla panchina rossoblù nella sfida contro l’Atalanta. Un esordio di fuoco, finito 5-1. Per i bergamaschi ovviamente. Ma intanto una rete è arrivata. La tendenza si è confermata subito. Terza partita del tecnico, Lazio-Crotone. Risultato finale 3-2, con gol decisivo arrivato al minuto 84. Autore Caicedo, nel caso aveste dubbi. Terzo ed ultimo indizio Napoli-Crotone. Un match pirotecnico finito addirittura 4-3. Coi calabresi capaci di risalire dal 3-1 al 3-3, per poi subire la quarta rete al 74esimo. Tutte sconfitte, per carità. Ma tutte gare in cui le big hanno dovuto combattere e subire gol. L’Inter è avvisata. Anche perché c’è il precedente dell’andata. In panchina c’era ancora Stroppa, ma la gara è finita 6-2.