Inter attenta al centrocampo dell’Udinese: hanno corsa e dribbling

In Inter-Udinese gli uomini di Inzaghi dovranno fare attenzione a coprire gli spazi a centrocampo viste le abilità in ripartenza dei centrocampisti di Gotti.

COPRIRE GLI SPAZI – La sfida con l’Udinese richiede all’Inter una certa attenzione in fase difensiva. Soprattutto nelle famose coperture preventive. Una nota dolente generale di questo inizio di stagione, che coi bianconeri sarà messa sotto esame viste le caratteristiche dei giocatori di Gotti. In particolare dei centrocampisti.

LETALI IN RIPARTENZA – Il trio Pereyra, Walace, Makengo è il cuore dell’Udinese. Tre giocatori con fisico, tecnica e corsa. Capaci di spezzare le linee con i loro strappi in verticale, soprattutto palla al piede. A loro si aggiunge Arslan, a formare un quartetto sempre pericoloso quando recuparano palla e hanno campo da sfruttare davanti a loro. Giocatori con caratteristiche precise, su cui Gotti punta in modo specifico per andare a colpire gli avversari quando si sbilanciano.

ATTENZIONE SPECIFICA – L’Inter quindi, come si diceva, dovrà curare particolarmente la fase difensiva in mezzo al campo. I centrocampisti avversari sono pronti ad andare a sfruttare gli spazi proprio alle spalle dei loro omologhi in nerazzurro. E quando partono poi è dura stargli dietro. Inzaghi cosa avrà preparato?