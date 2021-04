Inter, attenta a Barrow: il gambiano è il Lukaku del Bologna

Nella sfida col Bologna l’Inter dovrà fare attenzione in modo particolare a un giocatore. Musa Barrow infatti è il Lukaku di Mihajlovic.

COME LUKAKU – Al Bologna c’è un giocatore che è statisticamente sopra a tutti. Con dei numeri tali da renderlo di fatto il centro assoluto del gioco della squadra di Mihajlovic. Un po’ come Lukaku per Conte, fatte le dovute proporzioni. Anche il serbo, per cominciare, ha voluto fortemente l’attaccante. Se lo è fatto comprare in un periodo in cui sembrava perso, lo ha messo titolare inamovibile e attorno a lui ha strutturato un attacco. E il numero 99 sta rispondendo sul campo.

I NUMERI – Barrow nella formazione di Mihajlovic parte come esterno sinistro. Almeno formalmente. Il gambiano infatti è libero di svariare, accentrarsi, abbassarsi, in uno schieramento fluido e dinamico. Non a caso è il sesto giocatore per km percorsi tra i rossoblù, primo tra i giocatori offensivi. Ma è anche primo per occasioni da gol, assist totali, tiri sia totali che medi e secondo per gol e passaggi chiave. Una punta completa, moderna, utile dentro e fuori dall’area, che si sobbarca le due fasi.