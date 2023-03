Inter, l’attacco è un problema. E a breve peggiorerà

L’attacco dell’Inter si è inceppato nelle ultime settimane: appena 3 gol in 5 gare. Tuttavia il reparto offensivo nerazzurro vive difficoltà ben più profonde. Che porteranno a decisioni drastiche nei prossimi mesi.

POLVERI BAGNATE – L’ultimo mese di stagione vede un’Inter piuttosto sterile offensivamente. Da Bologna alla sconfitta casalinga con la Juventus, appena 3 gol in 5 gare per i nerazzurri. Uno di Henrikh Mkhitaryan, uno di Lautaro Martinez e uno di Romelu Lukaku (su rigore). Per il resto, tre partite senza reti, nonostante le numerose occasioni a favore. Parliamo solo di un mese, ma che riflette bene le difficoltà vissute dall’attacco dell’Inter in questa stagione. Soprattutto per i molteplici problemi fisici.

STAGIONE DIFFICILE – A inizio anno, Simone Inzaghi aveva le idee chiare. I titolari dovevano essere Lautaro Martinez e Lukaku. Con Edin Dzeko e Joaquin Correa pronti a subentrare. Ma quasi mai il tecnico ha avuto il reparto offensivo a completa disposizione. Basti vedere che Correa (3 gol finora) ha saltato 10 partite per infortunio. Lukaku (appena 5 gol) addirittura 18. E quindi la carretta è stata trascinata ancora dal Toro (a 17 gol in stagione) e dal bosniaco (11 reti). Tuttavia parliamo di un rendimento ampiamente insufficiente nel complesso. E che richiederà decisioni drastiche in estate.

Inter, l’attacco è da rifare!

RICAMBIO D’ARIA – Nei prossimi mesi, l’Inter dovrà ricostruire il proprio attacco attorno a Lautaro Martinez. Il numero 10, capitano a intermittenza in stagione, è infatti l’unica certezza. Per il resto, sulla carta il pacchetto offensivo rischia di essere dimezzato tra tre mesi. Lukaku tornerà al Chelsea: l’Inter intende valutare attentamente l’opportunità di un nuovo prestito, dopo questa travagliata stagione. Dzeko sta invece discutendo in queste settimane il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Una situazione delicata, considerando età (37 anni), stipendio (5,5 milioni annui) e rendimento (non segna dal 4 gennaio). Infine, Correa è inaffidabile dal punto di vista fisico, e considerato cedibile. L’Inter dovrà quindi risolvere i problemi offensivi ricostruendo tutto l’attacco. Stavolta però serviranno scelte lungimiranti e futuribili. Anche a costo di salutare definitivamente Lukaku e Dzeko.