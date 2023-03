Inter, ora l’attacco è il maggiore dei problemi: numeri preoccupanti

Preoccupa lo stato di forma dell’attacco dell’Inter, che anche nella partita contro la Juventus ha mostrato i suoi limiti. Nel dettaglio sono soltanto quattro i gol segnati in sei partite.

FORMA NON ACCETTABILE – Che sia Lautaro Martinez, Romelu Lukaku o Edin Dzeko, l’attacco dell’Inter in questa parte di stagione sta mostrando uno stato di forma lontano da degli standard sufficienti. Lo dimostrano, come sempre, i numeri. Che vedono la squadra di Simone Inzaghi segnare quattro gol nelle ultime sei gare giocate tra campionato e Champions League. E se lo 0-0 di Porto è stato comunque un risultato ottimo visto il passaggio ai quarti di finale della competizione, in Serie A la musica è diversa. E vede l’Inter impantanata nella lotta per i primi quattro (o meglio, tre, vista la corsa del Napoli) posti.

NUMERI PREOCCUPANTI – Di queste sei partite, sono la metà quelle nelle quali l’Inter ha trovato la via del gol. Ovvero l’andata a San Siro contro il Porto (1-0), la partita contro il Lecce (2-0) e la sconfitta in trasferta contro lo Spezia (2-1). Con la rete arrivata soltanto da calcio di rigore, nonostante la miriade di occasioni create e non sfruttate. E proprio questo è uno dei problemi dell’Inter di Simone Inzaghi, come ampiamente analizzato nelle scorse settimane. Un problema ulteriormente aggravatosi nelle gare contro Porto e Juventus, nelle quali si sono dimezzate anche le occasioni. E la pericolosità offensiva non si è fatta certamente vedere. In questa sosta toccherà al tecnico lavorare su una soluzione per tornare efficienti soprattutto in avanti.