Inter, attacco da ritrovare per Inzaghi. Dzeko e Lukaku mancano…

Per l’Inter i numeri dell’attacco nelle ultime settimane non sono stati piuttosto positivi. Anche in caso di vittorie non ci si è spostati frequentemente dal solo gol segnato e soprattutto ci si è affidati totalmente a Lautaro Martinez.

NUMERI – Ad inizio anno gli attaccanti dell’Inter erano quattro: Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Il primo paga i soliti problemi fisici e l’ambiente ormai diventato ostile nei suoi confronti. L’ultima rete segnata dal numero undici è addirittura di ottobre, tra l’altro poco utile ai fini del risultato in casa contro la Sampdoria. Lautaro Martinez è l’unico riuscito ad essere costante e soprattutto essenziale per Simone Inzaghi. Nonostante la prestazione opaca con la Sampdoria (vedi articolo), el toro garantisce il massimo possibile in termini di gol e qualità per la squadra. Questo lavoro non riesce però al suo compagno belga, ultimamente neanche però al bosniaco.

Inter, due attaccanti da ritrovare

CONCORRENZA – Proprio Lukaku e Dzeko sono i protagonisti dei più duri ballottaggi nella mente di Simone Inzaghi. Il belga ha bisogno di ritrovare la forma prima dell’impegno in Champions League, per tale motivo necessita anche di minutaggio ampio. Il bosniaco però dà maggiori certezze, minori purtroppo nelle ultime settimane. Nel 2023 Dzeko ha segnato solo una volta in campionato: la rete decisiva per l’1-0 ai danni del Napoli alla prima dopo i Mondiali. Da lì in poi in Serie A poco, forse troppo poco per dare ciò che serve ad Inzaghi adesso. Uno dei migliori attacchi del 2022 sta scendendo nei numeri: nelle ultime sette partite sette gol segnati, una media bassa per poter blindare anche il secondo posto. Vanno portate migliorie, il lavoro va fatto alla svelta e il calendario lo richiede.