Inter, attacco contato al Mondiale per Club! Problema per Chivu

La notizia di Mehdi Taremi preoccupa per il suo stato e per il pericolo che rappresenta la guerra per il calciatore ed il suo popolo. L’assenza dell’attaccante è, in secondo piano, anche un problema per Cristian Chivu e l’Inter al Mondiale per Club.

ASSENZA IMPORTANTE – Di Mehdi Taremi si è parlato, anche tanto negli ultimi mesi. Ma mai in positivo, anzi tutto il contrario. L’attaccante dell’Inter non ha raccolto ciò che avrebbe voluto e non ha rispettato le aspettative del calcio italiano nei suoi confronti. Ha segnato appena un gol in campionato, tra l’altro su calcio di rigore contro il Lecce a risultato già acquisito. Ha fatto poco altro per meritare la permanenza, eppure la notizia della sua assenza al Mondiale per Club crea preoccupazione. Cristian Chivu ha un problema in attacco e riguarda i pochi a disposizione.

Inter, solo quattro attaccanti negli Usa…

NUMERI – Sono appena quattro gli attaccanti che avrà l’allenatore negli Stati Uniti. Senza Joaquin Correa (al Botafogo) e Marko Arnautovic oltre Taremi rimangono tra quelli di questa stagione solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E i ricambi chi sono? Le uniche opzioni a disposizione sono i fratelli Esposito: Sebastiano in uscita e appena tornato dall’Empoli, poi Francesco Pio reduce da un infortunio e ancora da recuperare al 100%. Anche i titolarissimi non vivono un momento positivo, su tutti Lautaro Martinez che non ha fatto nemmeno un minuto con l’Argentina. Chivu negli States dovrà fare la conta con i pochi che avrà, oppure dovrà inventare nuove soluzioni. Davide Frattesi in avanti o Valentin Carboni? Il problema del reparto offensivo per l’Inter rimane un rebus da risolvere al più presto.