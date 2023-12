Inter-Atletico Madrid, numeri a confronto: dov’è finito il pullman?

L’Inter affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi della Champions League 2023/24 (date da definire). E i numeri di questa stagione mostrano un approccio completamente diverso da parte dei Colchoneros.

SECONDA VOLTA – L’Inter trova un’altra squadra spagnola sul suo percorso nella Champions League 2023/24. Si tratta dell’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone, arrivato primo nel girone della Lazio (a cui lo stesso Simeone e Simone Inzaghi sono legati). E i prossimi ottavi di finale saranno solo la seconda occasione d’incontro per le due squadre in match ufficiali, dopo la Supercoppa Europea del 2010. E i Colchoneros ci arrivano in modo sorprendente, considerando il trend delle ultime stagioni.

ATTACCO A SORPRESA – “Catenaccio” era la parola chiave più associata all’Atletico Madrid di Simeone, alla quattordicesima stagione consecutiva su quella panchina. Una squadra che difendeva con blocchi bassissimi, che subiva pochissimo, vincendo col minimo indispensabile. Una filosofia di sacrifico e abnegazione ribattezzata ben presto “Cholismo”. Che però in questa stagione è stato pesantemente rivisto. Tanto che la futura avversaria dell’Inter arriva agli ottavi col secondo miglior attacco in Champions League: 17 gol, solo uno in meno del Manchester City. Più del doppio di quelli dei nerazzurri (8), e con una percentuale di conversione superiore. L’Inter ha realizzato 28 tiri in porta per segnare 8 reti, l’Atletico Madrid ne ha realizzate 17 con appena 4 tiri in più verso la porta (32 in totale). Tutto questo senza cedere di un millimetro in fase di non possesso.

FORTINO CONDIVISO – Inter e Atletico hanno numeri simili col pallone tra i piedi. Secondo i dati ufficiali della UEFA, 49% di possesso per i nerazzurri e 52% per gli spagnoli. Con 85% e 88% di precisione nei passaggi, a dimostrazione della grande applicazione in campo. Tuttavia l’Inter fa leggermente meglio in difesa. Solo 5 reti subite con 3 clean sheet, mentre l’Atletico Madrid è a quota 6 gol subiti e 2 clean sheet. A questi dati, si aggiunge quello dello sforzo atletico: 119,4 km di media a partita per i nerazzurri, 118,3 per i colchoneros. Numeri che descrivono due squadre molto simili sulla carta. Che daranno vita a una doppia sfida estremamente tesa, in cui i proverbiali dettagli faranno la differenza. L’Inter lavorerà per arrivare al meglio, schierando il miglior undici possibile (visto solo col Benfica in questa edizione).